Верховная Рада не собирается в ближайшее время отменять запрет на выезд мужчин за границу.

Об этом во время брифинга заявил нардеп и представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Студенты и некоторые другие категории по закону имеют отсрочку призыва и могут выезжать за пределы страны при наличии документов. Другие должны оставаться в Украине, если нет законных оснований выезда из Украины", - заявил депутат.

Он также сомневается, что появятся новые категории мужчин, кому разрешен выезд, например, моряки.

"На сегодняшний день нет единства в понимании того: стоит или нет либерализировать выезд заграницу для определенных категорий лиц, не служащих в ВСУ. Вместе с тем, президент дал ответ на петицию, отвечающую интересам государства и конституционному регулированию. Все граждане Украины равны и устанавливать какие-либо преференции или ограничения в зависимости от профессиональных навыков или профессий государство не может и не будет", - сказал Вениславский.

Напомним, что Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу раскритиковал ответ Зеленского. Он заявил, что, согласно Конституции, не может быть ограничений по признакам пола.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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