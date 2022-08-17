Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу раскритиковал фактически отрицательный ответ Владимира Зеленского на петицию о снятии запрета на выезд из Украины мужчин 18-60 лет.

Он объяснил, что, согласно Конституции, не может быть ограничений по признакам пола.

"Раз воспользовались тем, что в условиях военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод граждан, и ограничили свободу передвижения и нарушили "право свободно покидать территорию Украины" (статья 33), тогда эти ограничения должны касаться либо всех, либо никого", – считает Мазурашу.

Также он высказал мнение, что нельзя запрещать выезд за границу на работу, поскольку в Украине работы нет, а гастарбайтеры являются "крупнейшими инвесторами в экономику Украины".

Кроме того, по мнению нардепа, "только очень оторванные от реалий" люди могут "серьезно рассчитывать по защите отечества на армию, в которую "загоняют силой", запретив выезд за границу и угрожая наказанием за уклонение".

Как писала "Страна", Зеленский в ответ на петицию заявил, что мужчинам разрешат выезжать за границу только после окончания действия военного положения.

Между тем 15 августа военное положение и мобилизацию в Украине продлили до конца ноября.