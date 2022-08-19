С первого сентября Кабмин разрешит выезд за границу представителям украинского бизнеса. Разрешение получат представители, которые официально выплачивают зарплату и не имеют задолженностей по налогам и сборам. Это станет первым серьезным послаблением относительно выезда для мужчин с 24 февраля.

Об этом сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко в эфире Национального телемарафона.



По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса, чтобы работники имели возможность принимать участие в международных конференциях, подписывать договора и возвращаться в Украину развивать экономику и бизнес.

"С первого сентября бизнес, который официально выплачивает зарплату, у которого нет задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата - не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 людей) будет иметь возможность выезжать по заявке работодателя", - заявила Свириденко.



Срок, на который можно будет покинуть Украину - до 7 дней включительно. Для выезда нужно будет подать заявку на портале "Дия".



Напомним, вопрос выезда мужчин за границу во время военного положения остается одним из самых актуальных с 24 февраля. Ранее мы писали, что в Раде сообщили, что не собираются отменять запрет на выезд мужчин. В то же время, Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.

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