Журналисты выяснили, что богатые украинцы неплохо обустроились на Лазурном берегу. Скриншот из видео

ГБР расследует дело "элитных беженцев" - известных и богатых украинцев, которые после начала войны оказались за границей. Среди них есть народные депутаты, судьи, олигархи и бизнесмены, многие из которых не были в Украине после 24 февраля.

На сайте ГБР сообщается о начале досудебного расследования на основе данных, обнародованных в журналистском расследовании издания "Украинская правда", где рассказывается об огромном количестве военнообязанных украинцев, проживающих во время войны в Княжестве Монако.

"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом УП уточняет, что они подозреваются в незаконном выезде из Украины с применением служебного положения, и публикует полный список из 84 подозреваемых. Среди них есть депутаты и члены их семей.

Полный список:

  • Абрамович Игорь Александрович
  • Абрамович Елена Анатольевна
  • Столар Михаил Леонидович
  • Столар Вадим Михайлович
  • Суркис Игорь Рахмевич
  • Пузанов Александр Геннадьевич
  • Вязмикин Сергей Анатольевич
  • Вязмикина Оксана Александровна
  • Ермолаев Вадим Владимирович
  • Мостовой Алексей Александрович
  • Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
  • Карпюк Артур Теофилович
  • Головешко Петр Иванович
  • Вафин Вадим Александрович
  • Мельничук Наталья Николаевна
  • Шарфиов Тимур Юсуб Оглы
  • Гольдштейн Юрий Александрович
  • Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна
  • Ядловский Николай Владимирович
  • Котилевская Олеся Ивановна
  • Бойко Алексей Григорьевич
  • Скоробогач Владимир Иванович
  • Скоробогач Мария Владимировна
  • Скоробогач Лилия Федоровна
  • Грицак Юрий Петрович
  • Дегтярь Наталья Геннадиевна
  • Дегтярь Екатерина Владимировна
  • Марцинюк Евгений Александрович
  • Лауринаичуте Яна Андреевна
  • Божик Василий Васильевич
  • Титаренко Олег Николаевич
  • Ковалева Наталья Александровна
  • Ковалев Александр Михайлович
  • Коваленко Наталья Викторовна
  • Минакова Яна Георгиевна
  • Минакова Алена Андреевна
  • Лученко Валентина Николаевна
  • Марчук Ирина Александровна
  • Табалов Сергей Александрович
  • Табалов Андрей Александрович
  • Табалова Ксения Викторовна
  • Цимбалова Хелена Федоровна
  • Винниченко Анна Александровна
  • Назаренко Владислав Сергеевич
  • Назаренко Сергей Леонидович
  • Величко Юрий Васильевич
  • Шевченко Сергей Игоревич
  • Вернудин Олег Иванович
  • Тищенко Елена Александровна
  • Девятов Денис Алексеевич
  • Астапов Андрей Юрьевич
  • Астапова Наталья Сергеевна
  • Барабаш Дмитрий Викторович
  • Станевичюс Алина Эдгаровна
  • Храмцов Александр Владимирович
  • Каливошко Эдуард Михайлович
  • Бородулина Юлия Олеговна
  • Андриканыч Кристина Ивановна
  • Боярчук Игорь Степанович
  • Даниил Борис Васильевич
  • Веретенников Виталий Сергеевич
  • Рудь Николай Владимирович
  • Рабенко Анна Юрьевна
  • Глоба Анатолий Михайлович
  • Афонина Анна Рубиновна
  • Александров Дмитрий Андреевич
  • Александров Андрей Николаевич
  • Губан Сергей Николаевич
  • Ковтун Виктория Витальевна
  • Оксаметная Валерия Геннадиевна
  • Хомутынник Юрий Юрьевич
  • Хомутынник Виталий Юрьевич
  • Монах Юрий Петрович
  • Назарко Роксоляна Олеговна
  • Мацюк Юлия Олеговна
  • Цымбалова Ирина Анатольевна
  • Щербановский Андрей Анатольевич
  • Шевченко Валентина Александровна
  • Шевченко Оксана Николаевна
  • Баран Сергей Васильевич
  • Алексеенко Виталий Федорович
  • Мухалов Андрей Сергеевич
  • Эйдельнант Андрей Юрьевич
  • Завадская Наталья Андреевна

Напомним, что в июле Зеленский "потроллил" украинскую делегацию в Швейцарии, которая не возвращалась на родину с 24 февраля.

Тем временем для остальных военнообязанных выезд остается запрещен. Недавно президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться