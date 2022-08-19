ГБР расследует выезд "элитных беженцев" за границу после начала войны. В списке - почти сотня подозреваемых
ГБР расследует дело "элитных беженцев" - известных и богатых украинцев, которые после начала войны оказались за границей. Среди них есть народные депутаты, судьи, олигархи и бизнесмены, многие из которых не были в Украине после 24 февраля.
На сайте ГБР сообщается о начале досудебного расследования на основе данных, обнародованных в журналистском расследовании издания "Украинская правда", где рассказывается об огромном количестве военнообязанных украинцев, проживающих во время войны в Княжестве Монако.
"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
При этом УП уточняет, что они подозреваются в незаконном выезде из Украины с применением служебного положения, и публикует полный список из 84 подозреваемых. Среди них есть депутаты и члены их семей.
Полный список:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмевич
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мостовой Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталья Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Оглы
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Олеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорьевич
- Скоробогач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробогач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтярь Наталья Геннадиевна
- Дегтярь Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталья Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталья Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексеевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичюс Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканыч Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Даниил Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметная Валерия Геннадиевна
- Хомутынник Юрий Юрьевич
- Хомутынник Виталий Юрьевич
- Монах Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цымбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатольевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна
Напомним, что в июле Зеленский "потроллил" украинскую делегацию в Швейцарии, которая не возвращалась на родину с 24 февраля.
Тем временем для остальных военнообязанных выезд остается запрещен. Недавно президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам выезд из Украины во время войны.
Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.