ГБР расследует дело "элитных беженцев" - известных и богатых украинцев, которые после начала войны оказались за границей. Среди них есть народные депутаты, судьи, олигархи и бизнесмены, многие из которых не были в Украине после 24 февраля.

На сайте ГБР сообщается о начале досудебного расследования на основе данных, обнародованных в журналистском расследовании издания "Украинская правда", где рассказывается об огромном количестве военнообязанных украинцев, проживающих во время войны в Княжестве Монако.

"В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

При этом УП уточняет, что они подозреваются в незаконном выезде из Украины с применением служебного положения, и публикует полный список из 84 подозреваемых. Среди них есть депутаты и члены их семей.

Полный список:

Абрамович Игорь Александрович

Абрамович Елена Анатольевна

Столар Михаил Леонидович

Столар Вадим Михайлович

Суркис Игорь Рахмевич

Пузанов Александр Геннадьевич

Вязмикин Сергей Анатольевич

Вязмикина Оксана Александровна

Ермолаев Вадим Владимирович

Мостовой Алексей Александрович

Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна

Карпюк Артур Теофилович

Головешко Петр Иванович

Вафин Вадим Александрович

Мельничук Наталья Николаевна

Шарфиов Тимур Юсуб Оглы

Гольдштейн Юрий Александрович

Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна

Ядловский Николай Владимирович

Котилевская Олеся Ивановна

Бойко Алексей Григорьевич

Скоробогач Владимир Иванович

Скоробогач Мария Владимировна

Скоробогач Лилия Федоровна

Грицак Юрий Петрович

Дегтярь Наталья Геннадиевна

Дегтярь Екатерина Владимировна

Марцинюк Евгений Александрович

Лауринаичуте Яна Андреевна

Божик Василий Васильевич

Титаренко Олег Николаевич

Ковалева Наталья Александровна

Ковалев Александр Михайлович

Коваленко Наталья Викторовна

Минакова Яна Георгиевна

Минакова Алена Андреевна

Лученко Валентина Николаевна

Марчук Ирина Александровна

Табалов Сергей Александрович

Табалов Андрей Александрович

Табалова Ксения Викторовна

Цимбалова Хелена Федоровна

Винниченко Анна Александровна

Назаренко Владислав Сергеевич

Назаренко Сергей Леонидович

Величко Юрий Васильевич

Шевченко Сергей Игоревич

Вернудин Олег Иванович

Тищенко Елена Александровна

Девятов Денис Алексеевич

Астапов Андрей Юрьевич

Астапова Наталья Сергеевна

Барабаш Дмитрий Викторович

Станевичюс Алина Эдгаровна

Храмцов Александр Владимирович

Каливошко Эдуард Михайлович

Бородулина Юлия Олеговна

Андриканыч Кристина Ивановна

Боярчук Игорь Степанович

Даниил Борис Васильевич

Веретенников Виталий Сергеевич

Рудь Николай Владимирович

Рабенко Анна Юрьевна

Глоба Анатолий Михайлович

Афонина Анна Рубиновна

Александров Дмитрий Андреевич

Александров Андрей Николаевич

Губан Сергей Николаевич

Ковтун Виктория Витальевна

Оксаметная Валерия Геннадиевна

Хомутынник Юрий Юрьевич

Хомутынник Виталий Юрьевич

Монах Юрий Петрович

Назарко Роксоляна Олеговна

Мацюк Юлия Олеговна

Цымбалова Ирина Анатольевна

Щербановский Андрей Анатольевич

Шевченко Валентина Александровна

Шевченко Оксана Николаевна

Баран Сергей Васильевич

Алексеенко Виталий Федорович

Мухалов Андрей Сергеевич

Эйдельнант Андрей Юрьевич

Завадская Наталья Андреевна

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