Во время войны у некоторых народных депутатов появились новые элитные авто.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Так, замглавы фракции "Слуги народа" Андрей Мотовиловец после начала войны начал пользоваться новой Audi Q7. Audi Мотовиловца оформлена в мае 2022 года. Цены на подобные машины стартуют от 80 тысяч долларов. По словам нардепа, это автомобиль его брата.

У Ольги Василевской-Смаглюк ("Слуга народа") обнаружили Jaguar, а нардеп Артем Дмитрук, который был исключен из "Слуги народа" (ныне член депутатской группы "Восстановление Украины"), пересел на новую Audi А8.

На новой Audi А8 Дмитрука традиционные номерные знаки, которые использовал нардеп на других авто. Ранее Дмитрук объяснял, что брал эти машины у друзей или вообще, что это было такси.

Василевская-Смаглюк начала пользоваться Jaguar 2018 года выпуска. Цена автомобиля на вторичном рынке начинается от 50 тысяч долларов. Автомобиль записан на брата депутата и приобретен им еще в 2021 году.

Между тем война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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