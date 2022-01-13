Врача элитного киевского роддома "Лелека" отстранили от работы из-за подозрения в причастности к смерти новорожденной девочки. Такое решение принял Оболонский райсуд Киева.

Акушер-гинеколог Николай Коваленко из частного столичного роддома "Лелека" отстранен от работы на время досудебного расследования по делу о смерти новорожденной девочки Веры Косоговой.

Ранее суд установил меру пресечения врачу Коваленко - у него забрали паспорт и он стал невыездным. Теперь его отстранили от работы по прошению прокурора.

Как сообщила мать погибшей девочки Лида Косогова в Фейсбуке, теперь дело будет передано в суд.

"Надеюсь, уже в марте будут заседания по сути дела", - заявила Лида Косогова.

"Страна" подробно писала о том, как спустя два месяца после рождения в роддоме "Лелека" умерла новорожденная девочка Вера Косогова. Мама ребенка утверждала, что из-за длительного кислородного голодания, которое якобы не заметили врачи, ребенок родился с поражениями коры головного мозга, несовместимыми с жизнью.

Трагедия произошла в мае 2020 года, а подозрение врачу вручили месяц назад. Мать девочки через суд хочет доказать, что в ее смерти виноват медперсонал роддома.