Врачу элитного киевского роддома "Лелека", где в прошлом году умерла новорождённая девочка, объявили о подозрении.

Об этом сообщила мать погибшего ребенка Лидия Косогова. Также информацию подтвердили в Киевской городской прокуратуре.

"Сегодня врачу акушеру-гинекологу, который делал мне кесарево сечение, объявили о подозрении в совершении преступления – халатности, повлекшей за собой смерть нашей дочки", - написала Косогова в Фейсбуке.

Женщина напомнила, что с момента начала следствия по поводу смерти ее дочки Веры прошёл уже год. У ребёнка произошла асфиксия, из-за чего её мозг погиб.

"Судмедэкспертиза установила причинно-следственную связь – это не вовремя сделанное кесарево. Напомню, 2 часа в роддоме врачи не замечали, что у Веры гипоксия, которая в итоге переросла в тяжелую асфиксию и полное поражение мозга", - отметила мать ребёнка.

Теперь семья ждёт окончания досудебного расследования, предъявления подозрений другим врачам клиники и передачи дела в суд.

В прокуратуре же добавили, что досудебное расследование установило: в мае 2020 года во время ведения родов 32-летней роженицы врач-акушер-гинеколог провел неправильную оценку данных КТГ-мониторинга (то есть кардиотокографии) плода и не своевременно принял решение о проведении кесарева сечения. В результате новорожденная получила необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умерла через 55 дней.

Год назад "Страна" подробно писала о драме, развернувшейся вокруг смерти девочки после появления на свет в элитном роддоме.

Также мы приводили комментарий директора "Лелеки" по поводу смерти девочки.