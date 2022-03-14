Сотрудники Таможенной службы Румынии задержали на границе с Молдовой семейную пару украинцев, которая пыталась незаконно перевезти деньги и драгоценности на общую сумму более двух миллионов долларов.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Таможенную службу Румынии.

Супруги из Киева планировали ввезти на территорию Румынии более 1,6 миллиона долларов, 50 тысяч евро наличными. Кроме того, в багаже киевлян нашли 9 элитных часов, 24 сумки на сумму более миллиона долларов и ювелирные изделия.

По данным пограничников, во время допроса подозреваемые утверждали, что перепутали сумки при выезде из украинской столицы.

Напомним, Нацбанк Украины вернул требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков при перемещении валютных ценностей на сумму более 10 тысяч евро за пределы страны.

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