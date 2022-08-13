Бывший президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал в кадр за границей. На этот раз политика запечатлели с бутылкой шампанского в руке в аэропорту Варшавы.

На видео, выложенном в одном из Telegram-каналов, видно, как Порошенко перемещается по терминалу с бутылкой игристого вина в руке.

В паблике утверждается, что вместе с лидером "Европейской солидарности" за границу выехала его жена Марина. Супружеская пара путешествует в сопровождении троих охранников.

Напомним, предыдущий зафиксированный выезд Порошенко за границу случился в конце июня, когда в сети появилось видео из одного лондонского ресторана, где у супруги бывшего президента произошел конфликт с журналисткой. Марина Порошенко пыталась отобрать у корреспондентки "ТСН" телефон, которым она снимала видео отдыха "седовласого гетмана" с семьей.

А в мае при попытке Порошенко выехать из Украины в Польшу его несколько раз завернули в пункте пропуска Рава-Русская. Тогда пограничники не смогли установить подлинность предоставленных документов на выезд, потому что не считывался Qr-код.