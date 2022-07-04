Президент Владимир Зеленский во время выступления в швейцарском городе Лугано на конференции по послевоенному восстановлению Украины "потроллил" некоторых членов украинской делегации.

Он удивился количеству участников делегации и дал понять, что некоторые из них не были в Украине с начала войны, а работают в Европе.

"В начале выступления господин президент (Швейцарии - Ред.) сказал, что он здесь видит большую делегацию. Довольно большую. И я бы хотел пригласить некоторых людей, которых я увидел с экрана. И я их не видел все эти месяцы войны. Я бы их тоже хотел пригласить их в Украину, потому что у нас восстановление нашего государства. Я просто хотел им напомнить. Мне кажется, это очень важно. Потому что война в Украине. Ну, там, где эти люди работают. Мне кажется, я так очень тонко им напомнил", - сказал Зеленский.

Заявление украинского президента поддержали апплодисментами и улыбками.

Напомним, что в Европе предложили создать платформу восстановления Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня анонсировала создание платформы ЕС по восстановлению Украины. Об этом она сказала в Лугано.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. При этом украинские власти рассчитывают, что главным источником станут конфискованные активы России.

Также сообщалось, что в ЕС предлагают привлечь 100 млрд евро на восстановление Украины по схеме времен пандемии Covid-19.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.