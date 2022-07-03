Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление пресс-секретаря российского президента, что Украине придется "понять ещё раз все наши условия", опубликовал украинские требования к России.

Немедленное прекращение огня

Вывод z-войск с Украины

Возвращение похищенных граждан

Выдача военных преступников

Механизм репараций.

Признание суверенных прав Украины.

Ранее в Италии обвинили Москву в нежелании садиться за стол переговоров об окончании войны в Украине.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров. Это должно быть на условиях Киева.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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Новый блог корреспондента "Страны" Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" посвящен постановке украинских женщин с 1 октября на воинский учет. Олеся разбирается, что это значит и будут ли украинок выпускать за границу.