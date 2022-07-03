Вывод войск и репарации. У Зеленского озвучили требования к России для прекращения войны
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на заявление пресс-секретаря российского президента, что Украине придется "понять ещё раз все наши условия", опубликовал украинские требования к России.
- Немедленное прекращение огня
- Вывод z-войск с Украины
- Возвращение похищенных граждан
- Выдача военных преступников
- Механизм репараций.
- Признание суверенных прав Украины.
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