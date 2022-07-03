В воскресенье вечером, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал свежее видеообращение, в котором объяснил выход нашей армии из Лисичанска необходимостью сохранить жизни бойцов. Ролик был опубликован в его Telegram-канале.

"Не менее важную роль играет то, что мы бережем жизни наших воинов, людей. Стены отстроим, землю отвоюем. А людей нужно беречь больше всего. Если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, то это означает только одно - мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия", - сказал он.

Кроме того, в ходе обращения Зеленский вспомнил и про сегодняшние обстрелы.

"Сегодня российская армия в который раз жестоко обстреляла Славянск, Краматорск, Харьков. Из реактивной артиллерии и систем "Смерч". Только в Славянске в списке погибших шесть человек и около 20 раненых. Погибла девочка, звали ее Ева. В августе этого года ей бы исполнилось 10 лет", - уточнил он.

Также Зеленский добавил, что несмотря на преимущество врага в технике, наша армия продолжает уничтожать потенциал ВС РФ.

"Россия имеет достаточно "Смерчей", "Ураганов" и "Градов", чтобы уничтожать в Украине город за городом. Они собрали сейчас на Донбассе наибольшую свою огневую мощь. И могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежедневно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов, день за днем. Просчитано, мощно. И конечно, полученные нами системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют в этом важную роль", - подчеркнул он.

Более того, Зеленский также ответил на недавние слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Тот утверждал, что Украине придется пойти на требования Москвы в случае возобновления переговоров.

"Украина ничего не отдает. А когда кто-то в Москве что-то про Луганскую область, пусть вспомнят про свои обещания перед 24 февраля. В первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть реально оценят, что имеют за это время и сколько они за это заплатили. Потому что нынешние их доклады также пойдут крахом, как и тогда. Постепенно мы движемся вперед и на харьковском направлении, и на херсонском. И на море. Змеиный тому хороший пример. Будет день, когда, то же самое скажем и про Донбасс", - резюмировал президент.

Отдельно Зеленский остановился на нынешнем экономическом положении РФ, а также потерях армии Москвы за время войны в Украине.

"Российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Мир отказывается от связей с РФ. Слова "обвал", "дефицит" и "бедность". Это то, что будет описывать российскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом. Они потеряли более 35 000 солдатов убитыми. И это еще консервативная оценка. И ради чего все это? Ради того, чтобы обезумевшие пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах. Другого ответа просто нет. Для всех в мире, я уверен, всех не дурных людей в самой России понятно - Украина победит. Это только вопрос времени. Вопрос потерь, к сожалению. Которые мы несем. Прежде всего - людей. Это вопрос современного оружия, которое мы должны получить и обязательно получим", - уточнил он.

В ходе обращения Зеленский уточнил, что завтра в Швейцарии состоится специальная конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины.

"Завтра - конференция в Швейцарии, которая посвящена восстановлению Украины. Сегодня в Киеве я встретился с президентом международного олимпийского комитета. И одна из его инициатив - созвать специальной конференции по сбору средств для восстановления украинской спортивной инфраструктуры.Этих, а также многих других международных инициатив не было бы, если бы мир сомневался в нашей победе. Поэтому нужно сосредоточенно работать и дальше, бороться и бить оккупантов, пока все наше государство не вернем себе", - сказал он.

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