Вечером 2 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что с 24 февраля Украине удалось освободить 1027 захваченных городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией.

"И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, металлургия", - рассказал президент.

В этой связи он анонсировал выступление Украины на конференции в Лугано в Швейцарии, где будет обсуждаться восстановление Украины.

"На самом деле это самый большой экономический проект нашего времени в Европе и чрезвычайные возможности показать себя для каждого государства, для каждой компании, которую мы пригласим работать в Украину", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Россия продолжает обстреливать украинские города, а жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

"Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге нашего государства", - рассказал Зеленский и призвал помогать армии и волонтерам.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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