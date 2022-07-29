Подольский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Теперь детективы намерены ходатайствовать об экстрадиции Тупицкого из Австрии, куда он выехал в марте после начала войны.

Также суд конфисковал в пользу государства залог, который был применен в отношении экс-судьи.

Напомним, что Тупицкого обвиняют в даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. Свидетель якобы должен отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

А в 2018 и 2019 годах Тупицкий якобы и сам предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Сам Тупицкий объяснил свой отъезд в Австрию во время войны беременностью жены и отсутствием воинской повинности.

Напомним, что в июне в Конституционном суде Украины не смогли избрать нового главу.

А на днях Рада проголосовала за назначение Ольги Совгири судьёй Конституционного суда.