Близкий к Офису президента экс-нардеп Сергей Лещенко высказался за передачу бизнесмена Игоря Коломойского в США, где против него введены санкции и идет расследование. Ранее ходили слухи, что Коломойского лишили гражданства.

Об этом Лещенко заявил в интервью Youtube-каналу Breakfast Show.

"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - заявил Лещенко.

Ранее депутат Власенко опубликовал копию президентского указа, согласно которому Коломойского, Рабиновича, Корбана и ряда других лиц лишили гражданства.

Мы подробно анализировали, что это означает.

Сам Коломойский ситуацию не комментирует.

Теряя украинское гражданство, Коломойский оказывается в слабой позиции, так как он уже может быть выдан другим странам по запросу об экстрадиции. И значит, угроза встретиться со следственными органами США, которые обвиняют олигарха в махинациях на американской территории, усиливается. А заодно максимально усиливается и зависимость олигарха от благорасположения к нему Владимира Зеленского.