Во вторник, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, однако на нем удалось избрать председателя КС.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря в Телеграм-канале.

"Ни один кандидат на эту должность не получил необходимого количества голосов", - сообщила она. О дате проведения следующего специального пленарного заседания для голосования по избранию главы суда пока не сообщается.

Известно, что по закону оно должно пройти не позже, чем через месяц с дня проведения последних выборов (т.е. не позже 15 июля).

После отставки Александра Тупицкого обязанности главы КС выполняет Сергей Головатый, состав суда сейчас насчитывает 15 судей.

Ранее сообщалось, что экс-главу КСУ Тупицкого могут лишить права на пожизненное содержание в Украине.

Тем временем, в Украине уже 111-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

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