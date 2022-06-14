В Конституционном суде Украины не смогли избрать нового главу
Во вторник, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, однако на нем удалось избрать председателя КС.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря в Телеграм-канале.
"Ни один кандидат на эту должность не получил необходимого количества голосов", - сообщила она. О дате проведения следующего специального пленарного заседания для голосования по избранию главы суда пока не сообщается.
Известно, что по закону оно должно пройти не позже, чем через месяц с дня проведения последних выборов (т.е. не позже 15 июля).
После отставки Александра Тупицкого обязанности главы КС выполняет Сергей Головатый, состав суда сейчас насчитывает 15 судей.
Ранее сообщалось, что экс-главу КСУ Тупицкого могут лишить права на пожизненное содержание в Украине.
Тем временем, в Украине уже 111-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.
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