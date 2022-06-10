Экс-главу КСУ Александра Тупицкого, которого объявили в международный розыск, могут лишить права на пожизненное содержание от Пенсионного фонда в Украине.

Об этом сам Тупицкий пожаловался в интервью "Украинским новостям".

"Те документы, которые необходимы для Пенсионного фонда, их делают такими, чтобы я не смог их подать. Но, это отдельно будем разбираться", - сказал Тупицкий.

Невыплата пожизненного содержания грозит государству санкциями, считает экс-главу КСУ.

"Это повредит государству за нерасчет со мной. За каждый день, Вы знаете, что наступают санкции", - сказал он.

Согласно закону "О КСУ", в случае отставки судья получает пожизненное ежемесячное денежное содержание в размере 50 процентов вознаграждения. То есть, для Тупицкого этого около 150 тысяч в месяц.

Но Тупицкий не подавал заявление об отставке, а это может стать причиной отказа в выплатах.

Напомним, 15 мая срок полномочий отстраненного главы КСУ Тупицкого закончился.

Мы рассказывали, что Тупицкого в КСУ заменит дочь и.о. главы Высшего совета правосудия.

Кроме того, сообщалось, что в конце марта Тупицкий незаконно выехал из Украины и оказался в Австрии.