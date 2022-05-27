Генпрокуратура сообщила, что в международный розыск объявлен бывший председатель Конституционного Суда Украины. Его имя не уточняется, но очевидно, что речь идет об Александре Тупицком, у которого 15 мая закончился срок полномочий.

В розыск его объявил Подольский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры по обвинению "в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия".

Соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с "систематическим" уклонением обвиняемого от суда.

Также в отдельном производстве расследуются обстоятельства, как Тупицкий в марте выехал из Украины в условиях военного положения.

Тупицкого обвиняют в подкупе свидетеля по делу о захвате активов "Зуевского энергомеханического завода".

Ранее Тупицкий объяснил свой отъезд в Австрию во время войны беременностью жены и отсутствием воинской повинности.

Также стало известно, что Тупицкого в КСУ заменит дочь и.о. главы Высшего совета правосудия Грищука.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.