Один из авторов законопроекта о наказании мужчин призывного возраста лишением свободы до 10 лет за побег за границу Федор Вениславский раскрыл некоторые его детали. По словам нардепа, невозвращенцев будут судить в Украине заочно и разыскивать с помощью международных служб.

Разъяснения главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вениславского приводит "Судебно-юридическая газета".

По его словам, закон "касается всех граждан Украины, которые являются военнообязанными, резервистами, то есть которые подлежат призыву по мобилизации, независимо от времени, когда они выехали за границу". Все они будут обязаны вернуться. Вениславский напомнил, что существует обязанность, предусмотренная ст. 65 Конституции - защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Он заверил, что законопроект соответствует закону о мобилизации, мобилизационных ресурсах и правовом режиме военного положения.

"Конечно, если человек пребывает за границей на заработках, то он должен вернуться и выполнять свои конституционные обязанности", - так депутат прокомментировал вопрос о необходимости возвращения в Украину трудовых мигрантов.

По его словам, будет вестись разъяснительная работа, чтобы "все понимали свои конституционные обязанности".

"Есть конституционная обязанность защищать родину, и нужно принять меры, чтобы те граждане, которые выезжали за границу, осознали эту обязанность", – заявил Вениславский.

Закон, по его словам, рассчитан в первую очередь на военнообязанных резервистов, руководителей органов госвласти и их заместителей, судей, в том числе и Конституционного суда.

Как признался Вениславский, законопроект "чувствительный" и вызвал дискуссии среди депутатов.

"Мы предлагаем дополнить закон Украины "О правовом режиме военного положения" отдельным положением. В частности, с момента введения военного положения, который вводится указом президента, должен быть добавлен срок возвращения лиц, военнообязанных и находящихся за границей. В частности, это 15 суток", - отметил он.

По его словам, документ должен пройти слушания в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, после чего он попадет в повестку дня.

"В отношении граждан, которые не вернутся в Украину, будут регистрироваться уголовные производства, затем будут применяться механизмы, предусмотренные УПК Украины, в том числе заочное осуждение и розыск", - сказал Вениславский.

Как писала "Страна", законопроект о невозвращенцах №7265 появился в парламенте 8 апреля.

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