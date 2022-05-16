Отстраненного судью Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, у которого накануне истек срок полномочий, в КСУ заменит дочь и.о. главы Высшего совета правосудия Виктора Грищука - Оксана Грищук.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Оксана Грищук примет присягу в ближайшее время и станет судьей.

Грищук - профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Она трижды рекомендовалась на должность судьи КС – в 2017, 2019 и 2020 годах.

Напомним, срок полномочий Тупицкого истек 15 мая. Девятилетний срок пребывания его судьей КСУ начался 15 мая 2013 года.

Ранее в СНБО заявили, что Тупицкого объявят в международный розыск.

Как сообщалось, отстраненный глава Конституционного суда был замечен в Вене. Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал, сообщили авторы проекта "Схемы".

Как писала "Страна", сам глава КСУ рассказывал журналистам, что поехал за границу сопровождать беременную жену. И получил с работы справку о том, что не подлежит мобилизации.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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