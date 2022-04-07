Отстраненного главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который сумел после начала войны выехать в Австрию, объявят в международный розыск.

Об этом в эфире телемарафона 7 апреля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Насколько я понимаю, он уже или объявлен в международный розыск или в ближайшее время будет объявлен и по линии Интерпола. Он вернется, нигде он не спрячется", - сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, уезжать во время мобилизации судья права не имел.

"Тупицкий не болен, он не имеет троих детей. Этот случай нам известен. Он пересек границу. Там сейчас есть уголовное производство, как это все происходило", - сообщил чиновник.

Напомним, отстраненный глава Конституционного суда был замечен в Вене. Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

"17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал", - сообщили авторы проекта "Схемы".

Как писала "Страна", сам глава КСУ рассказывал журналистам, что поехал за границу сопровождать беременную жену. И получил с работы справку о том, что не подлежит мобилизации.