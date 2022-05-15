Сегодня, 15 мая, истекает срок полномочий отстраненного судьи Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который после начала войны уехал в Австрию.

На его место назначат другого судью.

Об этом сообщила в Телеграм представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

9-летний срок Тупицкого начался 15 мая 2013 года.

Ранее Конституционный суд постановил, что новые судьи, уже назначенные президентом Владимиром Зеленским, смогут принять присягу и приступить к работе только после того, как закончится срок полномочий кого-то из судей.

"Ждем уже вскоре принесения присяги одним из вновь назначенных судей Конституционного суда", - написала Совгиря.

Ранее в СНБО заявили, что Тупицкого объявят в международный розыск.

Напомним, отстраненный глава Конституционного суда был замечен в Вене. Хотя официально в последний раз он пересекал границу Украины 22 февраля, когда вернулся из Турции.

17 марта его семья (жена Ольга и двое детей) выехали на автомобили BMW из Украины. Сам Тупицкий официально границу не пересекал, сообщили авторы проекта "Схемы".

Как писала "Страна", сам глава КСУ рассказывал журналистам, что поехал за границу сопровождать беременную жену. И получил с работы справку о том, что не подлежит мобилизации.