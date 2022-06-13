Конституционный суд планирует избрать нового председателя суда на замену Александру Тупицкому, у которого истекли полномочия 15 мая. Это произойдет уже 14 июня, во вторник. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на информацию из самого суда.

При этом в Конституционном суде не сообщили журналистам о том, какие судьи претендуют на эту должность.

После отставки Александра Тупицкого обязанности главы КС выполняет Сергей Головатый, состав суда сейчас насчитывает 15 судей.

Напомним, что Генпрокуратура сообщила, что в международный розыск объявлен бывший председатель Конституционного Суда Украины. Его имя не уточняется, но очевидно, что речь идет об Александре Тупицком. В розыск его объявили по обвинению "в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия".

Кроме того, сам Тупицкий рассказывал, что его могут лишить права на пожизненное содержание от Пенсионного фонда в Украине.

Также мы рассказывали о том, что судьи Конституционного суда приняли решение переводить на нужды Вооруженных Сил Украины 50-70% денежного вознаграждения до завершения войны в Украине.