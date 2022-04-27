Срок полномочий Александра Тупицкого как судьи Конституционного суда Украины (КСУ), указ о назначении которого отменил президент Владимир Зеленский, истекает 15 мая. Он не подавал заявление об увольнении.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в КСУ.

В КСУ заявили, что по закону Тупицкий может и не подавать заявление о досрочной отставке.

Также в КСУ сообщили, что судья КС Александр Литвинов написал заявление о досрочной отставке, на что имел право.

Напомним, Тупицкий 22 февраля выехал в Австрию. Сам глава КСУ рассказывал, что поехал за границу сопровождать беременную жену. Он также заявил, что КС выдал ему справку о том, что он освобожден от мобилизации во время военного положения.

В начале апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главу Конституционного суда Тупицкого, который сумел после начала войны выехать в Австрию, объявят в международный розыск. По мнению секретаря СНБО, уезжать во время мобилизации судья права не имел.

Также еще в декабре 2021 года сообщалось, что, по словам Тупицкого, США отменили его американскую визу, но санкции против него не вводили.