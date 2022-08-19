С 1 сентября в Авдеевке не останется врачей, так как весь персонал больницы будет полностью эвакуирован в более безопасный регион. Об этом сообщил начальник городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш у себя в Facebook.

"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста", – отметил он.

Также Барабаш подчеркнул, что, несмотря на интенсивные обстрелы оккупанта, ситуация под контролем украинских военных.

Барабаш добавил, что в настоящее время гражданских из Авдеевки эвакуируют в Умань, где переселенцам помогают с размещением и оформлением соответствующих выплат. Чиновник также призвал жителей эвакуироваться, пока есть возможность.

По данным генштаба ВСУ, 18 августа украинские военные отбили атаки россиян в районе Бахмута, у Северска, Авдеевки и Угледара.

Напомним, глава Минреинтеграции Ирина Верещук прогнозирует, что зимой будут новые обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ. Она не исключила проведение обязательной эвакуации для жителей всех регионов в зоне боевых действий.

Напомним, война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.