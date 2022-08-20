В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 августа. Сообщается, что российские войска пытаются продвигаться к Барвенково и возобновили наступление на Славянском направлении.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступления. Атаковал направлениях Бражковка - Новодмитровка, Сулиговка - Новодмитровка, Бражковка - Вернополье и Довгенькое - Курулька. С потерями отброшен. Россияне пытаются продвигаться к укрепрайону ВСУ в Барвенково. Под Северском и Бахмутом россияне пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно. Южнее враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Успеха не имел. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское. Под Великой Новоселкой противник атаковал в направлении Благодатное – Золотая Нива, враг успеха не имел, отошел. На Южнобугском направлении ведется наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное.

Ранее мы писали, что в Донецке под обстрел попал район вблизи Песок. Пострадали жилые дома, начался пожар.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".