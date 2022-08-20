В Донецке под огонь попал район, соседствующий с Песками. Жестокие прилеты зафиксированы в поселке Северный.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным пабликов, на улице Энгельса повреждения получил многоквартирный пятиэтажный дом. На улице Макаренко пострадал частный сектор, один из домов был полностью охвачен огнем.

Напомним, 18 августа Институт изучения войны сообщал, что россияне провалили попытки штурма на Харьковщине и продвинулись у Донецка. По данным Института, войска РФ добились ограниченных успехов к северо-западу от Донецка и вблизи административной границы Запорожской и Донецкой областей.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".