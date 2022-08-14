В сети появилась информация о сильном обстреле самого центра Донецка - Ворошиловского района.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Донецкие паблики сообщают, что прилеты в Донецке были на пересечении пр. Мира и ул. Артема, а также на пересечении пр. Титова и ул. Артема.

Ранее мы писали, что в Донецке заявили, что из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько. Под землей остаются 109 шахтеров.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Алексей Арестович собрался в президенты.