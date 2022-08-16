Российские СМИ сообщили, что в Донецке на мине подорвалась репортер телеканала Russia Today Земфира Сулейманова.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на боевиков.

По его данным, в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" была ранена девушка 1997 года рождения - репортер российского телеканала RT. От полученных ранений она позже скончалась в больнице.

Позже в Russia Today сообщили, что Сулейманова – волонтер и "никогда не сотрудничала с телеканалом".

При этом телеграмм-канал WarGonzo сообщил, что погибшая 25-летняя россиянка - активистка партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия". Сообщается, что она приехала в Донецк недавно, чтобы заниматься гуманитарной помощью и стать военкором.

Напомним, что утром 16 августа под обстрел попали Ясиноватая и Донецк.

Также мы писали, что британская разведка сообщала, что россияне попытались заминировать "минами-бабочками" Донецк и Краматорск.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко