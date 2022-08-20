В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 20 августа. В ней сообщается о том, что российские войска наступают под Горловкой и безуспешно атакуют село Золотая Нива.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник вел наступление в районе Борщевой к северу от Харькова. К югу от Изюма бои шли в направлении Новодмитровки, Вернополья и Курульки - с явной целью подойти к Барвенково. Под Северском идёт наступление в районе Ивано-Дарьевки. В направлении Бахмута, Зайцево и Кодемы идут штурмовые действия противника. Идёт вражеское наступление на Опытное под Авдеевкой и Майорск под Горловкой. Россияне безуспешно атаковали село Золотая Нива под Великой Новоселкой (к западу от города на трассе из Угледара).

Ранее в британской разведке объяснили, зачем войска РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города.

Тем временем, по данным экспертов, ВСУ вывели из строя более половины всех боевых самолетов Черноморского флота России.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".