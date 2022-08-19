Вооруженные силы Украины вывели из строя более половины всех боевых самолетов Черноморского флота РФ в Крыму. Однако все, что россияне потеряли, они могут быстро восстановить.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне во время взрывов на аэродроме "Саки" могли потерять более 10 самолетов, склад с боеприпасами, а также склад с горюче-смазочными материалами.

"Там есть не один военный аэродром. А авиации в России еще достаточно для того, чтобы перебросить с других аэродромов туда, равно как и летчиков", - добавил Игнат.

Ранее западная разведка заявила, что удар по базе в Крыму в Новофедоровке "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".

А по версии CNN, из-за взрывов под Саками авиация РФ понесла наибольшие потери за день со времен Второй мировой войны.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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