Сегодня, 20 августа, в результате ночного обстрела Николаева повреждения получили шесть жилых домов, у них выбито более 60 окон. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

По данным военной администрации, российские военные нанесли удар по городу ракетами типа С-300.

По состоянию на сегодняшний день, россияне нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн, сообщает Сенкевич.

"Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. Наши специалисты проработали около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов. Сегодня работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме", - написал Сенкевич.

Напомним, вчера россияне нанесли удар Черноморского национального университета им. П. Могилы в Николаеве, который на этой неделе уже подвергался обстрелу. Взрывы в городе прогремели около 04:00. Позже стало известно, что две ракеты С-300 были выпущены по зданию университета. На месте работают аварийные бригады и коммунальщики.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".