Ранним утром в пятницу, 19 августа, россияне нанесли удар Черноморского национального университета им. П. Могилы в Николаеве, который на этой неделе уже подвергался обстрелу.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

Взрывы в городе прогремели около 04:00. Позже стало известно, что две ракеты С-300 были выпущены по зданию университета. На месте работают аварийные бригады и коммунальщики.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.