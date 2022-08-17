В Николаеве войска РФ ночью обстреляли здание Черноморского национального университета им. Петра Могилы. Туда прилетели две ракеты.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в момент обстрела в университете был только охранник. К счастью, он не пострадал.

Обломки ракеты и ударная волна повредили дома напротив вуза. Коммунальщики расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Напомним, в результате ночного ракетного удара по Одесской области разрушены база отдыха и частные дома.

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