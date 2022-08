На Европейской площади Винницы состоялась фотовыставка The War Is Not Over Yet ("Война еще не закончилась").

Она посвящена журналистам, которые погибли или пострадали на войне.

По данным Института массовой информации, по состоянию на 27 июля при исполнении служебных обязанностей были убиты восемь журналистов (трое украинцев и пятеро иностранцев).

Среди них - фотожурналист Макс Левин, корреспондент Time Брент Рено, продюсер Fox News Александра Кувшинова, журналист и военнослужащий Александр Махов.

Еще 29 медийщиков погибли как участники боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

