Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства культуры.

Сообщается, что 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят в сине-желтые цвета, а на Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Также сообщается, что в Софийском соборе священники всех церквей будут молиться за Украину. Кроме того, пройдет также "ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев".

В ходе официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне с Россией.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что РФ готовит провокации ко Дню независимости Украины и против Владимира Зеленского.

Ранее мы сообщали, что в праздничные дни сократят работу метро в Киеве и запретят все массовые мероприятия.

Также " Страна" сообщала, что в Николаеве и области отменили все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины.