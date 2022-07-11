В центре Праги на Летенской равнине с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине российской техники. Ранее сгоревшую технику оккупантов выставляли в центре Киева на Михайловской площади, теперь же она поехала в "евротур".

Фото с выставки опубликовал у себя в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Скриншот: Twitter/Rikard Jozwiak

В посольстве Украины в Чехии ранее сообщили, что экспозиция будет находиться в городе до 24 июля. На нем представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Фото: Twitter/Rikard Jozwiak

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.

Напомним, что незадолго перед своей отставкой в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и также посетил эту выставку вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также подобная выставка уничтоженной украинскими войсками военной техники россиян прошла в Варшаве. Позже экспозиция будет представлена в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.