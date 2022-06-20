Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Варшаве, в понедельник, 20 июня, откроется выставка уничтоженной российской военной техники.

Об этом он сказал в интервью Polsat News.

Эта выставка работала в Киеве с 28 мая. Резников заявил, что российские генералы хотели, "чтобы их танки были в Лиссабоне".

"И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки", - добавил он.

Позже подобная экспозиция пройдет в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.

Напомним, в мае в центре Киева в качестве экспонатов были выставлены танк Т-72Б3, башня БМД-4, машина РЭБ и часть внедорожника "Тигр".

Ранее сообщалось, что в Киеве проходила выставка карикатур о войне, на которой были представлены работы 40 художников из 12 стран.

Также мы писали, что в Давосе показали выставку о войне в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.