В центре Праги установили скульптуру, посвященную украинским матерям. Она изготовлена из тонкого металла и подвешена в воздухе на высоте нескольких метров.

Об этом рассказала автор скульптуры чешская художница Вероника Псоткова на своей странице в Facebook.

Скульптура называется "Венок" и посвящена всем украинским матерям, пострадавшим от российского военного вторжения. Она находится по адресу Dlouhá 731/33.

"Венок давно стал символом украинской нации. Его популярность в современной Украине возросла после событий 2014 года. Издавна украинский венок имел солнечную символику. Девушка с венком олицетворяла восходящее солнце. Это также символ славы, победы, счастья, успеха, мира, целомудрия, молодости и женственности", - рассказала скульптор.

Ранее мы писали, что в Эстонии возвели из песка пятиметровую скульптуру Зеленского в виде Статуи Свободы.

Также сообщали о появлении проекта мемориального комплекса в Ирпене. На нем изобразили часть разрушенного моста и скульптуры эвакуирующихся людей.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

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