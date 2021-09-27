Музей современного искусства в датском городе Ольборг выделил художнику Йенсу Хаанингу 534 000 крон (84 000 долларов) наличными для создания из них произведение искусства. Последний же просто присвоил деньги и назвал это инсталляцией "Бери деньги и беги".

Об этом курьезном случае сообщает Reuters.

Хаанинг договорился с музеем Ольборг, что на севере Дании, об одолжении денег. Из них он должен был воспроизвести свою раннюю работу, которая отображала годовые доходы рядового австрийца и датчанина.

Но когда сотрудники музея открыли коробку, отправленную Хаанингом, то увидели две пустые стеклянные рамы, в которых не было денег. А название "произведения" было изменено.

"Произведение искусства в том, что я взял их деньги", - прокомментировал позже свой поступок Хаанинг телеканалу DR.

Так должна была выглядеть часть работы художника. Фото: artfacts.net

Музей требует, чтобы художник вернул деньги, но тот отказывается. Сейчас учреждение культуры рассматривает вопрос о том, сообщать ли о краже в полицию. Пока руководство музея решило пожаловаться правоохранителям, если Хаанинг не вернет деньги к концу выставки в январе.

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