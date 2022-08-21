Немецкий футбольный рефери сравнил беспорядки на стадионе с войной в Украине и попал в скандал - Bild
Немецкий футбольный судья попал в скандал, сравнив беспорядки на стадионе с войной в Украине.
Об этом рассказывает Bild.
После матча команд второй немецкой Бундеслиги "Ганза" и "Санкт-Паули" арбитр Штефан Оберхольц так прокомментировал поджог пиротехники на трибуне фанатов "Ганзы": "Это напоминает мне картины, которые мы сейчас видим в Украине".
Глава этого футбольного клуба Роберт Марьен потребовал немедленного извинения судьи и из протеста покинул зал заседания.
На следующий день судья заявил Bild, что сожалеет о своих словах. Он также извинился перед главой футбольного клуба. Однако он пояснил, что поджигатели пиротехники преступным образом игнорируют опасность нанесения телесных повреждений окружающим.
"Когда пиротехника стреляла в толпу, мне это действительно выглядело похожим на кадры из новостей об Украине. Впрочем, я признаю, что плохо подобрал слова, такие сравнения были неуместными. Прошу прощения", - сказал Оберхольц.
Ранее мы писали, что УЕФА после проведенного дисциплинарного расследования оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение фанатов, которые скандировали имя Владимира Путина после гола в их ворота со стороны киевского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Также "Страна" рассказывала о том, как украинские болельщики перед началом матча с Боснией перевернули флаг России и были атакованы местными фанами.