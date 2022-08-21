Немецкий футбольный судья попал в скандал, сравнив беспорядки на стадионе с войной в Украине.

Об этом рассказывает Bild.



После матча команд второй немецкой Бундеслиги "Ганза" и "Санкт-Паули" арбитр Штефан Оберхольц так прокомментировал поджог пиротехники на трибуне фанатов "Ганзы": "Это напоминает мне картины, которые мы сейчас видим в Украине".

Глава этого футбольного клуба Роберт Марьен потребовал немедленного извинения судьи и из протеста покинул зал заседания.



На следующий день судья заявил Bild, что сожалеет о своих словах. Он также извинился перед главой футбольного клуба. Однако он пояснил, что поджигатели пиротехники преступным образом игнорируют опасность нанесения телесных повреждений окружающим.

"Когда пиротехника стреляла в толпу, мне это действительно выглядело похожим на кадры из новостей об Украине. Впрочем, я признаю, что плохо подобрал слова, такие сравнения были неуместными. Прошу прощения", - сказал Оберхольц.

Ранее мы писали, что УЕФА после проведенного дисциплинарного расследования оштрафовал турецкий клуб "Фенербахче" на 50 тысяч евро за поведение фанатов, которые скандировали имя Владимира Путина после гола в их ворота со стороны киевского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Также "Страна" рассказывала о том, как украинские болельщики перед началом матча с Боснией перевернули флаг России и были атакованы местными фанами.