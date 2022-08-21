Офисы в центре Киева также переводят на удаленку. Представители ряда компаний сообщили "Стране", что всю следующую неделю будут работать дистанционно по просьбе арендодателей.

Также работники бюджетных организаций рассказали "Стране" о том, что на праздники им рекомендовали сидеть дома и не выезжать в центр.

Ранее стало известно, что на удаленку перевели правительственный квартал и аппарат Верховной Рады, за исключением тех сотрудников, которые задействованы в контактах с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию парламента.

Власти связывают это с угрозой ракетных ударов по центру Киева на День независимости Украины. Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на День независимости Россия может активизировать ракетные удары по Украине. В том числе и по Киеву.

Напомним, война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".