Продолжаются разговоры о том, что на День независимости Киев могут обстрелять.

Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева (Офис президента, Верховная рада, Кабмин, Нацбанк), руководством рекомендовано с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

Уже известно, что именно в дистанционном режиме будет работать аппарат Верховной Рады, за исключением тех сотрудников, которые задействованы в контактах с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию парламента.

Источники в Верховной Раде сообщили "Украинской правде", что работникам государственных учреждений рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше появляться" в правительственном квартале.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на День независимости Россия может активизировать ракетные удары по Украине. В том числе и по Киеву.

Напомним, о вероятности усиленных ракетных обстрелов в День независимости и накануне праздника (с 21 по 24 февраля, - Ред.) идет информация со всех уровней - от президента Зеленского, который предупредил о возможных провокациях РФ ко Дню Независимости, до главного управления разведки, которое подозревает Россию в попытке убийства "азовцев" 24 августа и местных уровней, где отменяют все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".