Воскресным вечером, 21 августа, в Севастополе сработали системы ПВО. Они также сработали в Казачке и в районе мыса Херсонес.

Об этом сообщил назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев.

До этого в воскресенье сообщалось, что противовоздушная оборона отработала по объектам на подлете к аэродрому Бельбек со стороны Евпатории.

Развожаев также заявил, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена.

"Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Ранее мы писали, что в субботу, 20 августа, система ПВО сработала на западном побережье полуострова. Видео работы противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут опубликовали местные паблики.

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Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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