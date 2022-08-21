Война внесла свои коррективы в крымский туризм. В нынешнем году оккупированный полуостров потерял половину турпотока. Таковы данные Ассоциации туроператоров России.

"90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась", - сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин в интервью Kafanews.

Изменилась и "структура" туристического потока. В Крыму в этом году 95% приехали на личном автотранспорте и 5% на поездах. В прошлом году на полуостров приехали на машинах 60-62% туристов, а остальные прилетели. В этом году аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля из-за боевых действий.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович, появившись в эфире у Марка Фейгина после двухдневного перерыва, заявил, что работа российской ПВО в аннексированном Крыму - это следствие украинских атак.

Кроме того, издание Politico сообщало, что США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".