Перед началом войны канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение ближайших 30 лет.

Об этом пишет Die Welt, цитируя слова самого канцлера.

Темой той беседы была предполагаемая угроза, которую несет НАТО России. Шольц пытался заверить Путина, что никакой угрозы для РФ со стороны Альянса не существует, и что расширения за счет Украины не планируется, но переубедить не смог. Его просто шокировали некоторые путинские идеи - например, в том, что Беларусь и Украина не должны быть отдельными государствами.

Шольц полагает, что план Путина действительно заключался в том, чтобы прочертить на карте линию и сказать Западу: "Это мое, остальное забирайте себе!" "Но это так не работает", - говорит канцлер, заявляя при этом о намерении не прекращать диалог с Путиным, но - "не позволять себя запугать".

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира "на разумных условиях". Он не думает, что это произойдет в обозримом будущем. При этом Шольц считает, что Западу нужно вести прямые переговоры с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".