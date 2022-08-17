Нормализация отношений с Россией может наступить только после вывода ее войск из Украины и заключения мира "на разумных условиях".

Об этом в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он не думает, что это произойдет в обозримом будущем. При этом Шольц считает, что Западу нужно вести прямые переговоры с Россией.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши послания доходили непосредственно до президента России, чтобы Россия непосредственно выполняла свои обязательства", - заявил канцлер.

Шольц полагает, что российская стратегия в отношении Украины не сработает.

"Это, конечно, не заставляет Россию менять курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие переговоры важны и в будущем", - заключил он.

Германия заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины после вывода российских войск с территории Украины

Ранее Шольц настаивал, что россиянам можно выдавать визы в Евросоюз, так как "это война Путина, а не русского народа".

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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