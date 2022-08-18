До момента обсуждения вопроса о полном прекращении войны в Украине еще очень далеко.

Об этом заявил представитель ООН Фархан Хак, комментируя переговоры генсека организации Антониу Гутерриша с президентами Украины и Турции, состоявшиеся во Львове.

"Генеральный секретарь обсуждал усилия по продвижению дела мира. Но мы еще очень далеко от того времени, когда мы сможем обсуждать усилия по полному прекращению боевых действий", – сказал Хак.

Между тем Владимир Зеленский после встречи во Львове с Эрдоганом и Гутерришем назвал условие для мирных переговоров с Россией. По его словам, переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

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