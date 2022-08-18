Украина не пойдет на компромиссы с Россией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Твиттере.

По его словам, целью Украины является полная деоккупация территорий и возвращение к границам 1991 года.

"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины. Только полная деоккупация до границ 1991 г.", – написал секретарь СНБО.

"Любой территориальный компромисс с Кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня есть шанс перебить позвоночник российскому колоссу на глиняных ногах", - подчеркнул Данилов.

Ранее

Владимир Зеленский после встречи во Львове с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал условие для мирных переговоров с Россией. По его словам, переговоры возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченную территорию Украины.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.