Зеленский и генсек ООН согласны с тем, что ситуацию в Украине нужно урегулировать за переговорным столом
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины и генсеком ООН во Львове.
Также Эрдоган сообщил, что на этой трехсторонней встрече обсуждались возможные пути окончания войны в Украине.
Теперь, по словам Эрдогана, он намерен обсудить итоги львовских переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее "Страна" рассказывала, что трёхсторонняя встреча президента Украины, президента Турции и генсека ООН продлилась всего 40 минут.
Также мы сообщали, что в рамках встречи Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.
После нее генсек ООН призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС.