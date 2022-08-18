Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласны с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины и генсеком ООН во Львове.

Также Эрдоган сообщил, что на этой трехсторонней встрече обсуждались возможные пути окончания войны в Украине.

Теперь, по словам Эрдогана, он намерен обсудить итоги львовских переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее "Страна" рассказывала, что трёхсторонняя встреча президента Украины, президента Турции и генсека ООН продлилась всего 40 минут.

Также мы сообщали, что в рамках встречи Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры.

После нее генсек ООН призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС.